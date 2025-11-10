Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 23:30

Транспорт

Российские пассажиры парома Seabridge получат компенсацию

Российские пассажиры парома Seabridge получат компенсацию

"Московский патруль": брошенные автомобили стали скапливаться в столичных дворах

"Вопрос спорный": нештрафуемый порог скорости предложили убрать в России

Российские туристы не могут сойти с парома в турецком Трабзоне

В Дептрансе сообщили о завершении летней речной навигации в Москве

Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Новости регионов: поезд Деда Мороза отправится 19 ноября из Владивостока

Около аэропорта Внуково частично ограничат движение с 12 ноября

Российский путешественник пересек Европу на "Жигулях" 1977 года

Российские пассажиры парома Seabridge, вернувшегося в турецкий Трабзон, получат компенсацию. Туристов начали отправлять в Россию авиарейсами через Грузию. На борту находились 18 россиян, которые теперь добираются домой разными маршрутами.

Паром не смог зайти в порт Сочи из-за проблем с безопасностью. По словам властей Краснодарского края, организовать необходимые процедуры было невозможно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика