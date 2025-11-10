Российские пассажиры парома Seabridge получат компенсацию

Российские пассажиры парома Seabridge, вернувшегося в турецкий Трабзон, получат компенсацию. Туристов начали отправлять в Россию авиарейсами через Грузию. На борту находились 18 россиян, которые теперь добираются домой разными маршрутами.

Паром не смог зайти в порт Сочи из-за проблем с безопасностью. По словам властей Краснодарского края, организовать необходимые процедуры было невозможно.

