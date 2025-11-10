Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября, 11:15

Транспорт

В Дептрансе сообщили о завершении летней речной навигации в Москве

В Дептрансе сообщили о завершении летней речной навигации в Москве

Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Новости регионов: поезд Деда Мороза отправится 19 ноября из Владивостока

Около аэропорта Внуково частично ограничат движение с 12 ноября

Российский путешественник пересек Европу на "Жигулях" 1977 года

Дептранс сообщил о росте популярности биометрической оплаты проезда в Москве

В Москве появились 6 новых остановок для автобусов и электробусов

Собянин рассказал об обновлении подвижного состава на Ярославском направлении

Завершено благоустройство возле станции метро "Речной вокзал"

Сезон летней речной навигации официально завершается в Москве. От причала Северного речного вокзала отправился последний в этом году круизный теплоход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

За летние месяцы речные вокзалы города приняли более миллиона посетителей. В этом году исполнилось пять лет с момента открытия Северного речного вокзала после масштабной реставрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика