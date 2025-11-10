В Дептрансе сообщили о завершении летней речной навигации в Москве

Сезон летней речной навигации официально завершается в Москве. От причала Северного речного вокзала отправился последний в этом году круизный теплоход, сообщили в столичном департаменте транспорта.

За летние месяцы речные вокзалы города приняли более миллиона посетителей. В этом году исполнилось пять лет с момента открытия Северного речного вокзала после масштабной реставрации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.