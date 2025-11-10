В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 ноября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе в направлении центра, а также на ТТК в районе улицы Сущевский Вал в обе стороны. Об этом сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

В дневное время возможны локальные затруднения в зонах ремонтных работ на Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний час пик ожидаются затруднения на выездных магистралях в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.