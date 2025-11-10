Новости регионов: поезд Деда Мороза отправится 19 ноября из Владивостока

Поезд Деда Мороза начнет свое путешествие по России 19 ноября из Владивостока. Маршрут праздничного состава пройдет через Дальний Восток, Сибирь, Урал, Русский Север и европейскую часть страны, охватив 70 городов. Общая протяженность пути превысит 20 тысяч километров.

В Усолье-Сибирском Иркутской области произошел пожар в торговом центре "Хамелеон" до его открытия. Огонь уничтожил 120 квадратных метров. На месте работали 8 единиц техники и 22 спасателя. О пострадавших не сообщалось. Подробности и причины пожара еще выясняются.

