10 ноября, 07:45

Российский путешественник пересек Европу на "Жигулях" 1977 года

Советский автопром покорил Париж. Российский путешественник преодолел путь через Европу на автомобиле "Жигули" 1977 года выпуска и достиг столицы Франции.

Однако въехать в город с первой попытки не удалось из-за действующих экологических ограничений. Когда правила были смягчены, ретро-автомобиль смог проехать по улицам Парижа, вызвав восхищенные взгляды местных жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

