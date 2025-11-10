Российский путешественник пересек Европу на "Жигулях" 1977 года

Советский автопром покорил Париж. Российский путешественник преодолел путь через Европу на автомобиле "Жигули" 1977 года выпуска и достиг столицы Франции.

Однако въехать в город с первой попытки не удалось из-за действующих экологических ограничений. Когда правила были смягчены, ретро-автомобиль смог проехать по улицам Парижа, вызвав восхищенные взгляды местных жителей.

