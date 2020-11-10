Новости Московского транспорта

Форма поиска по сайту

Светофоры зимой будут дольше показывать зеленый свет автомобилистам в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Специалисты ЦОДД переводят на зимний режим работы светофоры по 85 адресам. Режим изменят в пользу автомобилистов там, где пешеходов станет меньше на 70%. Благодаря перенастройке зеленый сигнал для автомобилей зимой будет гореть на 5–20 секунд дольше, чем летом.

"По поручению Сергея Собянина мы развиваем сеть пригородных маршрутов московского транспорта. Новые маршруты заработали с 8 ноября и связали Москву с городскими округами Одинцово и Красногорск. Современные автобусы проследуют от метро "Крылатское" в Барвиху и поселок Истра. В ближайшие недели планируем запустить еще 2 маршрута в Одинцовский городской округ", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Почти 40 миллионов рублей сэкономили пассажиры в Москве за первый месяц акции, по которой за каждую поездку возвращается 10 рублей. Она действует до конца года при оплате через смартфон картой "Мир".

