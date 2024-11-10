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10 ноября, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Новости регионов: участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области закрыли из-за снегопада

По ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом запустят 43 поезда

Более 40 поездов будут курсировать по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

"Мой район. Новости": на станции метро "Кузьминки" временно изменится режим входа и выхода

Еще два городских маршрута стали электробусными в Москве

РЖД поднимет цены на проезд перед Новым годом

"Мой район. Новости": станция "ЗИЛ" Троицкой линии метро станет конечной

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появилась у станции "Черкизовская"

Цены билетов на поезда подорожают с 1 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 ноября.

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург сможет за сутки пропускать 23 миллиона пассажиров. К 2028 году по ней запустят больше 40 новейших российских поездов. Контракты на поставку уже заключили.

Зима не придет в столицу вовремя, заявляют синоптики. По прогнозам, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль ожидается только в конце ноября. Обычно это происходит ближе к середине месяца.

Еще два городских маршрута стали электробусными. Речь идет о рейсах 325 и 521 на западе и юго-западе города. Благодаря экологичному транспорту поездки стали удобнее для жителей 10 районов.

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