Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 10 ноября.

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург сможет за сутки пропускать 23 миллиона пассажиров. К 2028 году по ней запустят больше 40 новейших российских поездов. Контракты на поставку уже заключили.

Зима не придет в столицу вовремя, заявляют синоптики. По прогнозам, устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль ожидается только в конце ноября. Обычно это происходит ближе к середине месяца.

Еще два городских маршрута стали электробусными. Речь идет о рейсах 325 и 521 на западе и юго-западе города. Благодаря экологичному транспорту поездки стали удобнее для жителей 10 районов.