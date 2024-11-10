Более 40 поездов будут курсировать по ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

43 поезда будут курсировать по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. Контракты на их поставку уже заключены.

Они будут двигатьсясо скоростью до 400 километров в час в зависимости от участка дороги. При этом важно, что в условиях самых высоких требований к качеству и комфорту при создании поездов было решено использовать компоненты российского производства.

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