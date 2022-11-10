Поезда между станциями "Автозаводская" и "Орехово" не будут ходить с 12 ноября

Участок Замоскворецкой линии метро Москвы закроют с 12 ноября. Поезда не будут ходить между станциями "Автозаводская" и "Орехово" полгода.

Такое решение было принято, чтобы отремонтировать тоннель. Для удобства пассажиров организуют компенсационные автобусы и изменят схему движения наземного транспорта в южной части Москвы. Чтобы бесплатные автобусы не попали в заторы, столичные власти введут шесть километров выделенных полос. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.