Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию на Люблинско-Дмитровской линии метро. До 2011 года она была конечной. Платформу открыли в 1996 году в составе целого участка. Это станция мелкого заложения, проект типовой.

Основной темой дизайна выбрали отдых москвичей. Цвета в оформлении использовали спокойные – черный, темно-синий, пол – двух оттенков серого гранита, на потолке разместили люстры с шарообразными светильниками.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.