Москвичам предложили отгадать станцию метро Замоскворецкой линии

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Метрополетел". В ней коптер летает над станциями метро и в вестибюлях.

Москвичам предложили отгадать станцию метро на Замоскворецкой линии. Она была открыта осенью 1985 года. Через несколько дней ее закрыли по техническим причинам, которые устранили только к концу декабря.

Оформление платформы посвящено гражданской авиации. На стенах вдоль путей находится панно с изображением летящих самолетов. Колонны выполнены в белом и сером мраморе, на полу изображен геометрический узор из гранита.

Первые правильно угадавшие название получат призы. Ответы просят присылать в WhatsApp по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.