В ЦОДД рассказали о загруженности столичных дорог

ЦОДД оценивает столичный трафик в пять баллов. Затруднения в движении наблюдаются на шоссе Энтузиастов в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского шоссе до Волоколамского шоссе.

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