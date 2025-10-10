10 октября, 19:15Транспорт
Водителей попросили быть осторожнее на дорогах в Московской и Тверской областях
Водителей попросили быть осторожнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. Густой туман и дожди прогнозируются в Московской, Тверской, Ленинградской и других областях.
Автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим на трассах и избегать резких маневров. Также водителям напомнили о важности сохранения дистанции от впереди следующих транспортных средств.
