Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 19:30

Транспорт

Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

Новости Москвы: капитальный ремонт Волоколамского путепровода начался в Москве

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Российские туристы предпримут третью попытку вылететь из Антальи в Москву

"Новости дня": электробусы вышли на новый маршрут в Коммунарке и Теплом Стане

"Деньги 24": объем выдачи автокредитов в РФ в сентябре превысил 199 млрд рублей

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

Более 400 тыс пассажиров воспользовались автономным трамваем № 90 в Москве за месяц

Разворот для движения в сторону Курского вокзала организован в центре Москвы

Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи из-за отмены рейсов

В аэропорту Шереметьево приземлился первый рейс авиакомпании Saudia – флагманского перевозчика Саудовской Аравии. Борт прибыл из Эр-Рияда, и в будущем рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщили в авиакомпании, ожидается, что маршрут будет обслуживать от 600 до 1 тысячи пассажиров в год, 60% из которых составят туристы. Стоимость билетов на ноябрь начинается от 40 тысяч рублей в одну сторону с включенным багажом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика