Первый рейс авиакомпании Saudia прилетел в Шереметьево из Саудовской Аравии

В аэропорту Шереметьево приземлился первый рейс авиакомпании Saudia – флагманского перевозчика Саудовской Аравии. Борт прибыл из Эр-Рияда, и в будущем рейсы будут выполняться три раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщили в авиакомпании, ожидается, что маршрут будет обслуживать от 600 до 1 тысячи пассажиров в год, 60% из которых составят туристы. Стоимость билетов на ноябрь начинается от 40 тысяч рублей в одну сторону с включенным багажом.

