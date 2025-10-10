Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей, где водители чаще всего нарушают правила остановки. Первое место в этом списке занял Кутузовский проспект, второе – Волгоградский проспект, третье – Варшавское шоссе.

Пятерку замкнули Дмитровское и Каширское шоссе. С начала года в городе зафиксировали более 72 тысяч случаев остановки в неположенных местах. Каждый нарушитель получил штраф в размере 4,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.