Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 21:15

Транспорт

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей с частыми нарушениями правил остановки

Российские туристы предпримут третью попытку вылететь из Антальи в Москву

"Новости дня": электробусы вышли на новый маршрут в Коммунарке и Теплом Стане

"Деньги 24": объем выдачи автокредитов в РФ в сентябре превысил 199 млрд рублей

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

Более 400 тыс пассажиров воспользовались автономным трамваем № 90 в Москве за месяц

Разворот для движения в сторону Курского вокзала организован в центре Москвы

Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи из-за отмены рейсов

"Это Москва. Инфраструктура": куда увозят эвакуаторы

"Специальный репортаж": автомобили из Китая

Дептранс Москвы составил рейтинг магистралей, где водители чаще всего нарушают правила остановки. Первое место в этом списке занял Кутузовский проспект, второе – Волгоградский проспект, третье – Варшавское шоссе.

Пятерку замкнули Дмитровское и Каширское шоссе. С начала года в городе зафиксировали более 72 тысяч случаев остановки в неположенных местах. Каждый нарушитель получил штраф в размере 4,5 тысячи рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика