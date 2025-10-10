Форма поиска по сайту

10 октября

Транспорт

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов

Сотни российских туристов оказались в затруднительном положении в аэропорту Антальи, где уже несколько дней задерживаются рейсы Turkish Airlines в Москву. Пассажиры обращались в консульство России, но помощь пока не получена.

Несмотря на ясную погоду в Турции, авиакомпания продолжает задерживать рейсы. Специалисты рекомендуют туристам обращаться к туроператорам или непосредственно в авиакомпанию для решения проблемы с возвращением домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортвидеоНаталия ШкодаАнастасия Тареева

