10 октября, 16:15Транспорт
Пассажиры Turkish Airlines обратились в консульство РФ из-за отмены рейсов
Сотни российских туристов оказались в затруднительном положении в аэропорту Антальи, где уже несколько дней задерживаются рейсы Turkish Airlines в Москву. Пассажиры обращались в консульство России, но помощь пока не получена.
Несмотря на ясную погоду в Турции, авиакомпания продолжает задерживать рейсы. Специалисты рекомендуют туристам обращаться к туроператорам или непосредственно в авиакомпанию для решения проблемы с возвращением домой.
