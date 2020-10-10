Новости Московского транспорта

12 октября на Северном речном вокзале пройдет праздник в честь дня рождения ЦОМП. Инспекторы и сотрудники ЦОМП уже 11 лет сопровождают пассажиров метро, которым нужна помощь в поездках. Гости праздника на СРВ смогут узнать, какую социально значимую работу делают инспекторы ЦОМП, и поздравить их.

"Мы развиваем цифровые сервисы и добавляем новые удобные функции для пассажиров по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Ежедневно приложением "Московский транспорт" пользуются более 850 тысяч человек, а число зарегистрировавшихся пользователей составляет более 2 миллионов", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 2024 году в столице полностью заменили автобусы на электробусы на 45 маршрутах – это рекордное обновление. На новых автобусных маршрутах 2024 года совершают более 200 тысяч поездок в будний день.