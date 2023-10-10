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10 октября, 07:45

Транспорт

Систему обработки багажа в аэропорту Внуково восстановили после сбоя

Систему обработки багажа в аэропорту Внуково восстановили после сбоя

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В аэропорту Внуково восстановили систему обработки багажа после сбоя. Утром 9 октября там полностью остановились багажные ленты на всех стойках регистрации. Это привело к огромным очередям.

Из-за технических неполадок пассажиры сдавали сумки и чемоданы через прием негабаритного багажа. Московская транспортная прокуратура организовала проверку в связи с техническим сбоем в аэропорту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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