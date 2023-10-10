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10 октября, 07:30

Транспорт

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные

График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в выходные

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В выходные, 14–15 октября, изменится график движения поездов Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также составов МЦД-2 и аэроэкспрессов. Связано это модернизацией инфраструктуры на строящейся станции Петровско-Разумовская МЦД-1.

На время проведения работ часть электричек проследуют по укороченному маршруту, а некоторые выведут из расписания. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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