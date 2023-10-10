Москвичам рекомендовали не выезжать утром 10 октября на летней резине

Водителей, которые не успели заменить резину с летней на зимнюю просят 10 октября воздержаться от поездок. На столичных магистралях возможно образование гололедицы.

Если же сесть за руль придется, то нужно быть предельно внимательным, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Городские службы контролируют ситуацию и готовы в любой момент начать антигололедную обработку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.