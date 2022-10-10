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10 октября, 18:45

Транспорт

Число сотрудников ведомств в пункте пропуска в Крым увеличат – Захарихин

Число сотрудников ведомств в пункте пропуска в Крым увеличат – Захарихин

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Число сотрудников ведомств в пункте пропуска в Крым увеличат, чтобы разгрузить затор – об этом сообщил глава Управления ФСБ по Краснодарскому краю Сергей Захарихин. После инцидента на Крымском мосту возле паромной переправы собралось много автомобилей. Там для водителей организовали перехватывающие стоянки, а также пункты обогрева и полевые кухни.

Автомобильное сообщение по Крымскому мосту возобновили по двум полосам. При этом каждая машина проходит полную процедуру досмотра.

Между тем, работы по восстановлению моста планируют начать на этой неделе. Подробнее об организации транспорта – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
транспортрегионывидеоНаиль ГубаевИрина Силкина
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