В Ростуризме рассказали, как можно проехать в Крым после ЧП на мосту. Как заявили в ведомстве, автомобильное сообщение по Крымскому мосту возобновили по двум полосам. При этом каждая машина проходит полную процедуру досмотра. Также в Ростуризме сказали, что по мосту запустили железнодорожное сообщение в прежнем объеме.

Также машины переправляются в Крым при помощи парома. Однако порядка 700 машин стоят в очереди на переправу со стороны Краснодарского края, сообщили в местном оперштабе. В связи с этим Минтранс анонсировал запуск третьего автомобильно-пассажирского парома.

Как работает переправа на данный момент? Сколько предстоит ждать водителям и какие новые данные озвучивает следствие по поводу теракта на мосту? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.