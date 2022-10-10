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10 октября, 15:15

Транспорт

Россиянам рассказали о транспортной ситуации в Крыму

Россиянам рассказали о транспортной ситуации в Крыму

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Россиянам рассказали о транспортной ситуации в Крыму. Как прокомментировали в Ростуризме, автомобильное сообщение по Крымскому мосту возобновили по двум полосам. При этом каждая машина проходит полную процедуру досмотра. Также в ведомстве сказали, что по мосту запустили железнодорожное сообщение в прежнем объеме.

Минтранс анонсировал запуск третьего автомобильно-пассажирского парома 10 октября. О работе переправы, о туристическом потоке и новых данных по поводу теракта на мосту – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: ЧП на Крымском мосту
транспорттуризмрегионывидеоРоман КарловЕкатерина ФоменкоИрина Силкина
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