Россиянам рассказали о транспортной ситуации в Крыму. Как прокомментировали в Ростуризме, автомобильное сообщение по Крымскому мосту возобновили по двум полосам. При этом каждая машина проходит полную процедуру досмотра. Также в ведомстве сказали, что по мосту запустили железнодорожное сообщение в прежнем объеме.

Минтранс анонсировал запуск третьего автомобильно-пассажирского парома 10 октября. О работе переправы, о туристическом потоке и новых данных по поводу теракта на мосту – в эфире телеканала Москва 24.