Почти 3 тыс человек перевезли паромы через Керченский пролив

Паромы перевезли через Керченский пролив почти три тысячи человек, сообщили в ТАСС. Паромные перевозки через Керченский пролив продолжались и ночью. Также задействованы два катера для перевозки людей.

Движение по Крымскому мосту ограничено для грузовиков. Легковые машины могут ехать по двум полосам. Железная дорога работает в реверсивном режиме.

На Крымском мосту 8 октября был подорван грузовик. Там загорелись цистерны соседнего грузового поезда. В результате происшествия погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, ведущей в сторону полуострова.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал это терактом, указав, что за ним стоят украинские спецслужбы. СК возбудил уголовное дело по статье "Терроризм".

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