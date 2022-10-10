В Госдуме предложили печатать авиабилеты на русском языке

Электронные билеты и посадочные талоны должны содержать информацию на русском языке. Такое предложение поступило в Минтранс России от Госдумы.

Как сообщил депутат ГД Сергей Коткин, оно вызвано многочисленными жалобами россиян на то, что даже на внутренних рейсах вся важная информация на билетах изложена на английском. Это создает трудности для тех, кто язык не знает, поэтому и предлагается сделать перевод, подчеркнул Коткин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.