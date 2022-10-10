Движение электричек на Рижском направлении МЖД изменилось с 10 октября

10 октября изменилось движение на Рижском направлении Московской железной дороги. Из-за ремонта поезда не будут ходить на участке Румянцево – Чисмена до 14 октября. Некоторые составы поменяют время отправления, а часть станций будут пропускать.

Для пассажиров запустят компенсационные автобусы. От станции Румянцево до остановки ж/д вокзал Волоколамск они будут отправляться в 09:05, в обратном направлении – в 09:45, 15:30 и 16:15. Кроме того, в 16:20 компенсационный автобус поедет от станции Нахабино до остановки ж/д вокзал Волоколамск. Обратно можно будет отправиться в 17:30 и 19:20.

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