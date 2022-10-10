В России вступил в силу запрет на грузовые автоперевозки для компаний из некоторых стран

В России вступил в силу запрет на грузовые автомобильные перевозки по территории страны для компаний из ЕС, Норвегии, Украины и Великобритании 10 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Действие закона распространяется не только на двусторонние, но и на транзитные перевозки.

Теперь товары из недружественных государств будут перегружаться на границе на транспорт отечественных перевозчиков. Ограничение не распространяется на различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы. Запрет будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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