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Транспорт

Первый поезд с улучшенной линейной навигацией появился на Кольцевой линии столичного метро

Первый поезд с улучшенной линейной навигацией появился на Кольцевой линии столичного метро

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На Кольцевой линии московского метро появился первый поезд с улучшенной линейной навигацией. В поездах "Москва-2020" улучшили шумоизоляцию, сделали шире двери.

Кроме того, в вагонах есть USB-разъемы для зарядки мобильных, а на экранах наддверного табло теперь показывают не только следующую станцию, но и схематичный план с информацией о выходах и переходах. Также добавили информацию о том, в каком вагоне находится пассажир и сколько времени осталось до прибытия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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