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Транспорт

Изменения в ПДД РФ для электросамокатов вступят в силу с марта 2023 года

Изменения в ПДД РФ для электросамокатов вступят в силу с марта 2023 года

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До завершения сезона электросамокатов в столице осталось около двух недель. Это будут последние дни, когда ездить на них можно будет по старым правилам.

С 1 марта 2023 года этот вид транспорта, а также гироскутеры и моноколеса получат статус СИМ – средства индивидуальной мобильности. Правительство уже утвердило новую норму. Чтобы не получить штраф, пользоваться ими нужно будет по правилам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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