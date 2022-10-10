Изменения в ПДД РФ для электросамокатов вступят в силу с марта 2023 года

До завершения сезона электросамокатов в столице осталось около двух недель. Это будут последние дни, когда ездить на них можно будет по старым правилам.

С 1 марта 2023 года этот вид транспорта, а также гироскутеры и моноколеса получат статус СИМ – средства индивидуальной мобильности. Правительство уже утвердило новую норму. Чтобы не получить штраф, пользоваться ими нужно будет по правилам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.