Третий паром для большегрузов запустят между Краснодарским краем и Крымом 10 октября

Третий паром для грузовиков и автобусов запустят 10 октября между Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, на маршруте работают и два пассажирских судна.

Для удобства тех, кто ждет отправки, со стороны материка увеличили количество временных стоянок – теперь их восемь. Железнодорожное движение на Крымском мосту восстановлено, по нему ездят и легковые автомобили.

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