Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:15

Транспорт

Третий паром для большегрузов запустят между Краснодарским краем и Крымом 10 октября

Третий паром для большегрузов запустят между Краснодарским краем и Крымом 10 октября

В Москву прибыл первый поезд из Симферополя с момента ЧП на Крымском мосту

На Казанский вокзал придет первый поезд из Симферополя с момента ЧП на Крымском мосту

Новости часа: первый поезд из Симферополя прибудет на Казанский вокзал 9 октября

Новости часа: на Крымском мосту продолжается восстановление второго ж/д пути

Трамваи задерживаются на Покровском бульваре

Движение машин на Крымском мосту запустили по двум полосам

Новости часа: дополнительный флот привлекут для паромных перевозок через Керченский пролив

Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста

Грузовики с продуктами будут переправлять в Крым в приоритетном порядке

Третий паром для грузовиков и автобусов запустят 10 октября между Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, на маршруте работают и два пассажирских судна.

Для удобства тех, кто ждет отправки, со стороны материка увеличили количество временных стоянок – теперь их восемь. Железнодорожное движение на Крымском мосту восстановлено, по нему ездят и легковые автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: ЧП на Крымском мосту
транспортвидеоНикита ПименовПавел Рыбальченко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика