В Москве на БКЛ будут ездить только новые поезда, оборудованные зарядками для телефона, интерактивными дисплеям и датчиками дыма.

До конца года одновременно отроют сразу 10 станций БКЛ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

