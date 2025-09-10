Форма поиска по сайту

10 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 сентября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 сентября

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на 70-м километре внешней стороны МКАД, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на внутренней стороне ТТК в районе Бегового тоннеля, на 32-м километре внутренней стороны МКАД, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

