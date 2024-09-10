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10 сентября, 09:45

Транспорт

"Автодор" придумал специальную "музыкальную разметку" для путешествующих на машине

"Автодор" придумал специальную "музыкальную разметку" для путешествующих на машине

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Госкомпания "Автодор" планирует нанести на российских дорогах специальную "музыкальную разметку". Испытания пройдут на участке трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург уже в этом году.

Российские специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания мелодии. Музыкальная разметка предупредит водителя об опасном смещении к обочине. Также в ближайшее время на самых опасных участках планируется установить систему тепловизоров, которая будет сообщать участникам движения о выходе на трассу диких зверей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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