10 сентября, 09:45Транспорт
"Автодор" придумал специальную "музыкальную разметку" для путешествующих на машине
Госкомпания "Автодор" планирует нанести на российских дорогах специальную "музыкальную разметку". Испытания пройдут на участке трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург уже в этом году.
Российские специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания мелодии. Музыкальная разметка предупредит водителя об опасном смещении к обочине. Также в ближайшее время на самых опасных участках планируется установить систему тепловизоров, которая будет сообщать участникам движения о выходе на трассу диких зверей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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