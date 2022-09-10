Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях МЦК

Систему Face Pay запустили на всех станциях МЦК. Дату выбрали неслучайно – ровно шесть лет назад Московское центральное кольцо приняло первых пассажиров. За это время москвичи и гости города совершили около 790 миллионов поездок.

Как менялся столичный транспорт? И чего ждать в дальнейшем? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.