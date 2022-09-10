Уже в следующем сезоне в столице могут ввести новые медленные зоны для самокатчиков. Об этом рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Медленные зоны – это участки на самых оживленных улицах и в парках Москвы. Там скорость самокатов не должна превышать 15 километров в час. Причем арендные устройства замедляются автоматически. В июле в городе открыли 20 таких участков.

Новые правила готовит Минтранс. Там намерены запретить пересекать дорогу по зебре на самокате. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.