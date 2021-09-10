Москвичи пожаловались на рост цен на поездки в такси

Москвичи жалуются на таксистов. Говорят, что с наступлением осени цены на поездки растут с нереальной скоростью и такими темпами в ближайшем будущем от поездок придется отказаться вовсе.

По данным Дептранса, ежедневно такси в Москве перевозит более миллиона человек. После пандемии пассажиропоток уже полностью пришел в норму. А средний чек за поездку по сравнению с прошлым годом упал на 4 процента. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.