ВСМ Москва – Санкт-Петербург сэкономит время жителям столицы и Подмосковья

Высокоскоростная железнодорожная магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом позволит жителям северных районов столицы и городов Подмосковья экономить время в пути без необходимости ехать в центр.

Поезд нового поколения разгонится до 400 километров в час а дорога из Москвы в Петербург займет 2 часа 15 минут. В Щербинке уже тестируют контактную сеть для будущей магистрали. На 800-метровом участке проверяют надежность конструкции и ее работу при разных нагрузках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.