В Москве перекрыли улицы и мосты из-за соревнований 10 августа

В Москве 10 августа из-за проведения соревнований до 23:30 будут закрыты для движения транспорта и парковки некоторые улицы и мосты. Ограничения коснутся ряда набережных, а также улиц Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года.

Будут перекрыты Карамышевский, Малый Устьинский и Астаховский мосты. Также недоступны для проезда проспект Маршала Жукова и часть Звенигородского шоссе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

