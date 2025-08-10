Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:15

Транспорт

В Москве перекрыли улицы и мосты из-за соревнований 10 августа

В Москве перекрыли улицы и мосты из-за соревнований 10 августа

Сотрудники ГАИ в Москве проверили водителей мотоциклов

В Москве сотрудники ГАИ начали рейд по проверке водителей мотоциклов

Собянин: трамвайная линия свяжет улицу Академика Королева и станцию МЦД Останкино

Сотрудники ГАИ организовали рейд по мотоциклистам

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями открылся в Щербинке

"Мой район. Новости": подземный переход под ж/д путями МЦД-2 открыли в Щербинке.

Рейд среди водителей мотоциклов начали проводить в Москве

Депутат Нилов предложил увеличить штрафы за авиадебош

Запрет на пользование пауэрбанками на авиарейсах ОАЭ вступит в силу с 1 октября

В Москве 10 августа из-за проведения соревнований до 23:30 будут закрыты для движения транспорта и парковки некоторые улицы и мосты. Ограничения коснутся ряда набережных, а также улиц Крылатская, Мневники, Нижние Мневники, Народного Ополчения, Лужники, 1905 года.

Будут перекрыты Карамышевский, Малый Устьинский и Астаховский мосты. Также недоступны для проезда проспект Маршала Жукова и часть Звенигородского шоссе. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортперекрытиягородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика