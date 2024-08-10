Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 09:45

Транспорт

Движение трамваев до Курского вокзала приостановлено

Движение трамваев до Курского вокзала приостановлено

Небо над Ираном может закрыться для пассажирских самолетов

Число новых поездов серии "Москва-2024" на Замоскворецкой линии метро достигло 20

"Тачки": M-Hero

Москвичи более миллиона раз воспользовались перехватывающими парковками в столице

Новости часа: Собянин открыл четвертый участок новой магистрали

Технический пуск станции метро "Потапово" состоялся в Москве

Новости часа: Собянин наградил победителей конкурса лучших строительных проектов

Рейд по выявлению брошенных автомобилей прошел на востоке Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 9 августа

Движение трамваев до Курского вокзала приостановлено на неделю. Дептранс Москвы призвал жителей и гостей столицы пользоваться автобусами.

В этот период трамвай, курсирующий по маршруту № 4, при движении от Волочаевской улицы после Андроньевской площади будет следовать до Курского вокзала без остановок.

Это связано с работами, которые проводятся перед открытием новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
Фестиваль «Солома» в саду «Эрмитаж»
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика