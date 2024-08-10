Движение трамваев до Курского вокзала приостановлено на неделю. Дептранс Москвы призвал жителей и гостей столицы пользоваться автобусами.

В этот период трамвай, курсирующий по маршруту № 4, при движении от Волочаевской улицы после Андроньевской площади будет следовать до Курского вокзала без остановок.

Это связано с работами, которые проводятся перед открытием новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

