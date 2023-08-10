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10 августа, 22:30

Транспорт

Лимит скорости стали менять на крупных трассах столичного региона

Лимит скорости стали менять на крупных трассах столичного региона

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Лимит скорости начали снижать на дорогах Москвы и Подмосковья

Лимит скорости начали снижать на крупных трассах Москвы и Подмосковья

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На крупных трассах Москвы и Московской области начали снижать разрешенную скорость. Например, в начале августа снизили скорость на проспекте Маршала Жукова, между Серебряноборским тоннелем и МКАД. Теперь там можно ехать, как и в тоннеле, не быстрее 60 километров в час вместо прежних 80.

Отмечается, что на других участках скорость, наоборот, повышают. Подробнее о том, зачем понадобилось менять скоростной режим, – в эфире телеканала Москва 24.

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