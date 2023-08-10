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16:15

Транспорт

Лимит скорости начали снижать на дорогах Москвы и Подмосковья

Лимит скорости начали снижать на дорогах Москвы и Подмосковья

Лимит скорости начали снижать на крупных трассах Москвы и Подмосковья

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На крупных трассах Москвы и Московской области начали снижать разрешенную скорость. Например, в начале августа снизили скорость на проспекте Маршала Жукова, между Серебряноборским тоннелем и МКАД. Теперь там можно ехать не быстрее 60 километров в час вместо прежних 80.

В целом в 2023 году скоростной лимит стал снижаться по всей России. Подробнее о том, на каких участках снижают скоростной режим, – в эфире телеканала Москва 24.

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