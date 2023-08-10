Лимит скорости начали снижать на крупных трассах Москвы и Подмосковья

На крупных трассах Москвы и Московской области начали снижать разрешенную скорость. Например, в начале августа снизили скорость на проспекте Маршала Жукова, между Серебряноборским тоннелем и МКАД. Теперь там можно ехать, как и в тоннеле, не быстрее 60 километров в час вместо прежних 80.

В целом в 2023 году скоростной лимит стал снижаться по всей России. Подробнее о том, на каких участках снижают скоростной режим, – в эфире телеканала Москва 24.