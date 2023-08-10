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Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов

Власти Москвы планируют увеличить число медленных зон для электросамокатов

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В Москве могут сделать больше медленных зон для электросамокатов. Это места, где скорость их автоматически снижается до 5–15 километров в час. Об этом сообщили СМИ.

Такую инициативу выдвинули в Совфеде. Авторы считают, что аварий с участием электросамокатчиков и пешеходов стало слишком много.

На данный момент в городе порядка 200 медленных зон. Организовать их могут также около социальных объектов, с учетом количества поездок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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