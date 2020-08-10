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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В сентябре после запуска МЦД-3 и МЦД-4 появятся первые пересадки между диаметрами. Будут доступны восемь пересадок, со временем их станет больше.

"Скоро в Москву прибудут пять плавучих причалов и четыре электросудна для регулярного речного транспорта. Новые плавучие причалы будут полностью интегрированы в систему Московского транспорта, как и те, что уже действуют на первом маршруте. Это выдающаяся для мировой практики разработка отечественных судостроительных компаний", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

С 26 по 28 августа не будет движения поездов от станций "Петровско-Разумовская" до "Селигерская". Ограничения необходимы, чтобы интегрировать новые станции участка "Селигерская" – "Физтех". Этот участок Люблинско-Дмитровской линии метро откроет новые маршруты для 500 тысяч москвичей.

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