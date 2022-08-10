Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

В России начали разбирать самолеты. Об этом сообщают СМИ. По их данным, на детали пошли уже как минимум два борта крупнейшего перевозчика. А с начала июля не взлетели около 50. Эксперты говорят, что практика обычная, а в условиях санкций машины-доноры – это один из лучших вариантов.

Всесторонняя помощь бизнесу остается одной из главных задач для столичного правительства. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он напомнил, что весной открыли Центр поддержки промышленности. За помощью обратились уже почти 200 предприятий. Московской фармкомпании, к примеру, помогли с оперативной перевозкой инсулина. Для другой компании центр за пару часов нашел российского производителя форм для ПЭТ бутылок.

Минздрав России сообщил о продлении сроков годности вакцины "Спутник V". Для препаратов разных производителей эти сроки составляют от шести месяцев до года. Такое решение основано на результатах экспертизы, которая подтвердила, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.