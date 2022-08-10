Новости последнего часа: БКЛ даст столице больше 6 тыс рабочих мест

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Больше шести тысяч рабочих мест даст Москве Большая кольцевая линия метро. Об этом заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Отели и пляжи Крыма работают в обычном режиме после инцидента на аэродроме. Об этом сообщили власти республики.

Единый пешеходный маршрут свяжет Щукинский парк и Всехсвятскую рощу. Об этом рассказали в мэрии.