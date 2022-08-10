Две станции Бирюлевской линии метро оформят в промышленном и мифологическом стиле

Еще две новые станции метро обретут свою индивидуальность. В Москве подвели итоги открытого конкурса на разработку архитектурного облика станций "Остров Мечты" и "Загорье" будущей Бирюлевской линии.

По словам авторов проекта, отправной точкой в поиске решения для "Острова мечты" стали образы и мифы древнего мира. Так, при отделке станции планируется использовать металлические кассеты, алюминиевые композитные панели и полированный гранит. Черно-белые узоры, покрывающие стены и потолок, будут символизировать соединение двух миров – земного и подземного.

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