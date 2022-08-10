Новую автодорогу начали строить в Коммунарке

В Коммунарке началось строительство новой автодороги. Магистральная улица районного значения протянется от Калужского шоссе до перспективного участка трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, с заходом в деревню Бачурино.

Дорога будет четырехполосной, к ней построят проезды от прилегающих жилых кварталов и населенных пунктов. Это позволит улучшить транспортное сообщение в поселке. От Коммунарки станет быстрее добираться до Южного Бутова. Появится удобный выезд на Калужское шоссе.

Общая протяженность построенных и реконструированных улиц в рамках проекта составит более семи километров. Завершить работы планируется в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.