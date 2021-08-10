Из-за лесных пожаров в Якутии несколько аэропортов не отправляют и не принимают рейсы

Несколько рейсов задержались в Красноярском аэропорту из-за дыма от якутских пожаров. Вовремя не отправились почти 10 бортов. Некоторые и вовсе пришлось отменить.

Ситуация остается напряженной, сообщил глава региона. МЧС отправляет на помощь еще три спецсамолета. А авиакомпании подсчитывают убытки.

Непросто и пассажирам. Накануне рейс из Якутска в Москву переносили несколько раз. Борт вместо 05:00 поднялся в небо только в 02:30 и в итоге полетел не в Москву, а в Новосибирск, где его снова задержали.

Измотанные пассажиры отказались выходить из самолета и потребовали вызвать полицию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.