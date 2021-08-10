Из-за дыма от лесных пожаров сотни пассажиров не могут вылететь из Якутии в Москву

Авиакомпании несут убытки от задержки и отмены более сотни рейсов из-за лесных пожаров. Страдают и пассажиры. Накануне рейс из Якутска в Москву переносили несколько раз. Борт не мог вылететь из-за смога.

В итоге самолет полетел не в Москву, а в Новосибирск, где рейс снова задержали. Измотанные пассажиры взбунтовались и отказались выходить из салона, требуя вызвать полицию.

Подробнее о том, много ли москвичей застряли в региональных аэропортах из-за горящих лесов, – в эфире телеканала Москва 24.